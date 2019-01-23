İngilizler, AB’den anlaşmasız ayrılma riskine karşılık gıda stokluyor

Londra’nın AB’den anlaşmasız ayrılma riskine karşılık ülkede çok sayıda alanda geniş güvenlik önlemleri alınıyor.

Güncellenme 23 Ocak 2019 14:43

İngiltere’nin Brexit tartışmaları, daha da büyüyerek devam ediyor. Londra’nın AB’den anlaşmasız ayrılma riskine karşılık, ülkede emniyetten ulaşıma kadar birçok alanda tedbirler alınmaya devam ediliyor.

Gıda stoklanmaya başlandı

İngiltere’deki havalimanları, anlaşmasız Brexit’in gerçekleşmesi durumunda gıda sevkiyatının sektere uğramaması için yoğun bir gıda stoklama işlemine başladı.

Ülkedeki 20’den fazla hava yolu şirketine servis sağlayan İsviçre merkezli Gate Gourmet; aralarında British Airways, Virgin Atlantic ve easyJet’in de bulunduğu hava yollarına uçuşları için stok yiyecek sağlıyor.

Endişe yaşanıyor

Dondurulmuş gıdaların birçoğunun Avrupa’dan gelmesi nedeniyle, anlaşmasız Brexit sonucu sınırda yaşanacak herhangi bir olumsuzluğun hava yollarının tedarikini etkileyebileceği endişesi yaşanıyor.

Zor durumda kalınabilir

İsviçre merkezli şirketin, Batı Avrupa’dan sorumlu direktörü Stephen Corr Bloomberg’e verdiği röportajda, şirketlerin hazırlık yapmamaları halinde zor durumda kalabilecekleri uyarısında bulundu.

Aksama yaşanırsa 7-10 günlük ihtiyaç karşılanıyor

Dondurulmuş pizzalar, atıştırmalıklar ve tatlılar şirketin; İngiltere, Peterborough’daki deposunda stoklanıyor. Bu stokların, herhangi bir aksama yaşanması halinde 7 ile 10 günlük ihtiyacı karşılaması öngörülüyor.

Diğer yandan yine anlaşma olmadan bir Brexit’in gerçekleşmesi durumunda, bir milyona kadar uçak biletinin iptal edilebileceği uyarısı yapıldı.

Uluslararası Ulaşım Birliği (IATA), anlaşmasız Brexit olması halinde satın alınan beş milyona yakın uçak biletinin risk altında olduğunu açıklamıştı.