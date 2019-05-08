İngiliz medyası yine devrede! Türkiye hakkında flaş iddia!

İngiliz Financial Times gazetesi, 23 Haziran'daki sonuçlar en olursa olsun YSK'nın kararının ekonomik bir kırılmaya yol açtığını iddia etti.

Güncellenme 08 Mayıs 2019 14:54

İngiliz Financial Times gazetesinde, YSK’nın İstanbul kararıyla ilgili çarpıcı bir haber yer aldı.

Sürekli Türkiye’nin içişlerine karışma hadsizliği sergileyen İngiliz medyası yine devrede. Financial Times, YSK’nın İstanbul kararının ekonomiye zarar vereceğini ileri sürerek, "Türkiye'nin TL üzerinde oluşacak yeni bir baskıya karşı kendini koruyabileceğine dair soru işaretleri var" yorumunu yaptı.

“YSK’nın kararı bu ışığı söndürdü”

Financial Times’ta yer alan haberde Türkiye hakkında şu ifadelere yer verildi:

“İstanbul'un Belediye Başkanlığı seçiminde muhalefetin zaferi, Türkiye'de demokrasinin ölmediğine dair bir umut ışığı uyandırdı. Yüksek Seçim Kurulu'nun sonuçları iptal etme kararı bu ışığı söndürdü.

“Şok etkisi yaratacak”

Seçimlere yeniden girmek Erdoğan'a ve partisi AK Parti'ye ülkenin en büyük şehrinde iktidarı yeniden ele geçirme şansı veriyor olabilir. Ama sonuç ne olursa olsun, Türkiye'nin siyasi ve ekonomik durumu için şok etkisi yaratacak."