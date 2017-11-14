İngiliz futbolunun efsane ismi Shearer'den örnek hareket

İngiliz futbolunun 47 yaşındaki efsane ismi Alan Shearer, demans-futbol bağlantısı araştırmalarında kullanılması için beynini bağışladı.

Güncellenme 14 Kasım 2017 16:17

Halk arasında bunama olarak bilinen ve beyinde oluşan hasardan kaynaklanan demans hastalığının futbolayağı için Alan Shearer ses getiren bir harekete imza attı.

İngiliz futbolunun 47 yaşındaki efsane ismi, yaptığı açıklamada "Ben öldükten sonra demans-futbol bağlantısı araştırmalarında kullanılması için beynimi bağışladım" ifadelerini kullandı.

Shearer, BBC'nin geçtiğimiz günlerde demansa yakalanan futbolcularla ilgili bir belgeselinde sunuculuk yapmıştı.