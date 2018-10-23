İngiliz basınından Erdoğan'a: Krizi fırsata çevirdi

The Guardian, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cemal Kaşıkçı olayında krizi fırsata çevirdiğini ve Prens Selman karşısında avantajlı bir konuma geldiğini yazdı.

Güncellenme 23 Ekim 2018 10:50

İngiltere’nin köklü gazetelerinden Guardian’ın Orta Doğu Editörü Martin Chulov, Cemal Kaşıkçı olayını değerlendirdi.

Erdoğan, Prens karşısında avantaj sağladı

Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülen Cemal Kaşıkçı olayındaki gelişmeler sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bölgede Veliaht Prens Muhammed bin Selman karşısında avantaj sağladığını yazdı.

İki lider aynı zamanda açıklama yapacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Veliaht Prens Muhammed'in Kaşıkçı cinayeti üzerinden karşı karşıya gelişini irdeleyen Chulov, makalesinde iki liderin de aynı saatlerde konuşma yapacağını, Prens Selman’ın Suudi Arabistan yatırım zirvesinin açılışında konuşacağını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise Kaşıkçı cinayetiyle ilgili bir açıklama yapacağını aktardı.

Erdoğan delilleri mi açıklayacak?

Chulov analizinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türk yetkililerinin topladığı ve Kaşıkçı’yı öldürmeyi planlayan kanıtların büyük bir bölümünü açıklayacağını ileri sürdü.

Krizi fırsata çevirdi

Bu kez bürokratların değil Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bizzat kendisinin kanıtları ortaya koyacağı belirtilen analizde, Erdoğan’ın tecrübeli bir lider olduğu ve krizi fırsata çevirdiği belirtildi.

Erdoğan ülkesinde ve sınır dışında İslam’ı savunuyor

Makalede, iki Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Prens Selman’ın Orta Doğu’da çok farklı vizyonları olduğu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hem ülkesinde hem de sınırlarının ötesinde İslam’ı savunduğu, Mısır'ın eski başbakanı Muhammed Mursi'nin iktidara gelmesi ve düşmesinin ardından Türkiye’nin Katar ile yakınlaştığı, Mursi'nin düşüşünün ardından kaçanlara kapılarını açtığı,Suudi Arabistan ile müttefiki Birleşik Arap Emirlikleri'nin varoluşsal bir tehdit olarak gördüğü Müslüman Kardeşler'i savunduğu ifade edildi.