İngiliz basınından dikkat çeken Cenk Tosun haberi!

İngiliz basını Everton'un Cenk Tosun'la birlikte Türk taraftar sayısını da artırdığını yazdı.

Güncellenme 12 Nisan 2018 21:03

Ara transfer döneminde 22 milyon Euro'ya Premier Lig'in başarılı takımlarından Everton'a giden Cenk Tosun, İngiliz basınının ilgili odağı oldu. Basın Cenk'i sadece yıldız bir golcü olarak değil, aynı zamanda taraftar sayısını arttıran bir isim olarak betimledi.

Haberde, Cenk Tosun'u transfer eden Everton'un başta Beşiktaş taraftarları olmak üzere birçok Türk futbolseveri tarafına çektiğine dikkat çekildi.

Everton'un Türkiye'deki çok sayıda taraftar tarafından ikinci takım olarak görüldüğü belirtilen yazıda, maçlarda türk taraftarların eksik olmadığı, İngiliz ekibinin bile bu kadarını tahmin etmediği, Goodison Park'ta Türk taraftarların Beşiktaş logolu pankartlar hazırladığı, Türk taraftarların hem Everton'a hem de Cenk Tosun'a destek çıktığı belirtildi.

Cenk Tosun'un Everton'la anlaştıktan sonra Vodafone Park'ta taraftarlara vedası sırasında yaşananlara dikkat çekilen yazıda genellikle bu tür transferlerin ardından takımdan giden futbolculara pek hoş bakılmadığı belirtilirken Cenk Tosun'un ise daha da çok sevilmeye başlandığına dikkat çekildi. Beşiktaş taraftarlarının Everton'a giden idollerini İngiltere'de de takip etmeye devam ettiği vurgulanırken bu transferle çok sayıda Beşiktaş taraftarının bir gecede aynı zamanda 'Everton' fanı da olduğu vurgulandı.