İngiliz basını yine haddini aştı! Skandal S-400 yorumu

The Times, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın S-40'0'ler konusunda NATO'ya boyun eğeceğini ve bunun karşılığında ABD ile pazarlık yapacağını iddia ederek skandala imza attı.

Güncellenme 08 Mart 2019 15:08

İngiliz gazetesi The Times, Türkiye’nin Rusya’dan almayı planladığı ve teslimatının çok yakın olduğu S-400 füze sistemleri hakkındaki gelişmeleri yorumladı. Times; Cumhurbaşkanı Erdoğan’a skandal bir çağrıda bulunarak S-400 anlaşmasının yeniden düşünülmesini istedi.

Skandal ifadeler

The Times’ta yapılan değerlendirmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sonunda NATO'nun taleplerine boyun eğip S-400 anlaşmasını bitirmesi durumunda, bunun karşılığında ABD'nin Suriyeli Kürtlerden desteğini çekmesini isteyeceğini iddia etti.

NATO’nun güvenliği tehlikede iddiası

Türkiye’nin S-400’leri satın almasının NATO’nun güvenliğini tehlikeye attığını iddia eden Times, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “S-400 anlaşmasını yeniden düşünmesi” çağrısında bulunarak skandala imza attı.

Erdoğan, S-400’leri almaya kararlı

“Türkiye’nin kıtalararası konumu nedeniyle geleneksel olarak Doğu ile Batı arasında bir köprü olarak görüldüğü” ifadesi ile başlayan başyazıda, Ankara’nın uzun zamandır devam ettirdiği Batı ittifakından uzaklaştığı, daha sonra Türkiye’nin NATO ve ABD’den gelen uyarılara rağmen Rusya’dan S-400 savunma sistemi almaya kararlı olduğu vurgulandı.

Haddini aşan ifadeler

Bahsi geçen yazıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rusya’ya yakınlaşmasının asıl sebebinin S-400’ler değil, Suriye olduğunu, eğer Erdoğan bu sürecin sonunda NATO’nun taleplerine boyun eğip, S-400 anlaşmasını bitirmesi durumunda ABD’nin Suriyeli Kürtlerden desteğini çekmesini isteyeceğini ileri sürdü.