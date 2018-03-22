İngiliz basını Cem Uzan'ı konuşuyor!

İngiliz basını, 2000'li yıllarda Cem Uzan'ın Prens Charles ile fotoğraf çektirmek için kraliyet vakıflarına 200 bin sterlin bağış yaptığını iddia etti

Güncellenme 22 Mart 2018 14:56

İngiltere basını 2000'li yıllardaki bir yemekte Cem Uzan'ın Prens Charles ile fotoğraf çektirmek için kraliyet vakıflarına 200 bin sterlin bağış yaptığını iddia etti. Basın haberi, "satılık prens" başlığıyla verdi. İngiltere Cem Uzan'ın para karşılığı Prens Charles'la çektirdiği fotoğrafı konuşuyor.

Eşler de fotoğraf çektirdi

Daily Mail'in yer verdiği haberde, para karşılığı fotoğraf çektiren milyarderler arasında Cem Uzan da bulunuyor. Ayrıca haberde, Cem Uzan'ın o dönemki eşi Alara Koçibey ile birlikte, Prens Charles ve eşi Camillia ile fotoğraf çektirebilmek için kraliyet vakıflarına 200 bin sterlin bağış yaptığı iddia edildi.

200 bin sterlin ödedi

2000 yılının Haziran ayında kraliyet yemeğine katılan Cem Uzan'ın 200 bin sterlin ödediği fotoğraftan memnun kaldığı belirtildi.

"Satılık prens"

İngiliz basınının "Satılık prens" başlığıyla verdiği haberde Uzan'ın yaptığı bağışla, eşinin yemekte Prens Charles'ın yanındaki koltuğa oturmasını güvence altına aldığına dikkat çekildi.

"İyi planlanmış uzun süreli bir kampanya"

Uzan'ın hareketini 'iyi planlanmış uzun süreli bir kampanya' olarak değerlendiren gazete, Uzan'ın ödeme ve fotoğraf için PR danışmanlık şirketi Bell Pottinger ile çalıştığı belirtildi.

Uzan'ın son durumuna da yer verildi

Haberde Uzan'ın sonraki dönemlerde dolandırıcılık bağlantılı suçlar nedeniyle İngiltere ve ABD'de hapis cezaları aldığının altı çizildi.