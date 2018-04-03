İncirlik'te 40 tonluk transfer!

Uzun yıllardır İncirlik Hava Üssü'nde bulunan 40 tonluk seyyar silah deposu başka bir tesise taşındı.

Güncellenme 03 Nisan 2018 11:11

İncirlik Hava Üssü'nde bulunan yer alan ve 40 ton ağırlığında olan seyyar silah deposu ihtiyaç duyulmaması sebebi ile muharebe operasyonlarının yürütüldüğü başka bir tesise götürüldü.

Daha önce 2 tane daha taşınmıştı

ABD Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın Adana'da bulunan İncirlik Hava Üssü'ndeki 40 ton ağırlığında olan seyyar silah deposu başka bir yere taşındı. Artık ihtiyaç duyulmadığı gerekçesi ile kaldırılan deponun muharebe operasyonlarının yürütüldüğü başka bir tesise taşınacağı belirtildi. Bununla birlikte hava üssünden taşınan silah deposu sayısı 3'e yükselmiş oldu.

Uzun yıllardır İnclik’te bulunuyordu

Uzun yıllardır İncirlik Hava Üssü'nde bulunan arazi tipi 'Armag' mobil silah deposunun geçtiğimiz günlerde İncirlik Hava Üssü'nden taşındığı bildirildi.

Yeni tesise gidecek

Artık İncirlik'te ihtiyaç duyulmadığı gerekçesi ile muharebe operasyonlarının yürütüldüğü başka bir tesise taşınması kararlaştırılan 40 ton ağırlığında, 15 metre uzunluğundaki mobil silah deposu, Travis Hava Kuvvetleri Üssü'nden gelen 22'nci Hava Nakliye Filosu'na ait C-5M Super Galaxy ağır nakliye uçağıyla yeni tesise hareket etti.

Yapılan son transfer işlemi ile İncirlik Hava Üssü'nden bugüne kadar toplamda 3 silah deposunun taşındığı öğrenildi.