İncirlik Üssü'ndeki ABD'li askerler hakkında soruşturma talebi

15 Temmuz darbe girişiminde rol alan Adana İncirlik Hava Üssü'nde görevli ABD'li askerler için soruşturma talebinde bulunuldu.

Güncellenme 03 Ağustos 2018 10:57

15 Temmuz darbe girişiminde rol alan Adana İncirlik Hava Üssünde görevli ve bu görevlilerden sorumlu ABD Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı rütbeli subaylar hakkında soruşturma açılması talep edildi.

Şüpheli ABD’li askerler hakkında kuvvetli suç şüphesinin varlığı, yurt dışına kaçma ihtimalleri de göz önüne alınarak derhal kararın verilmesi ve ifadelerinin ardından tutuklanmaları için mahkemeye sevk edilmeleri istendi.

FETÖ ile Sivil Mücadele Platfotmu, aralarında ABD Merkez Kuvvetler Komutanı General Joseph Votel ve İncirlik Üssü’nde görevli subayların bulunduğu 11 ABD’li asker hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

60 sayfalık suç duyurusundaki dilekçede şüpheli ABD askerlerinin, “FETÖ Silahlı Terör Örgütünün amaçları ve prensipleri doğrultusunda faaliyet yürütmek suretiyle Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Anayasal Düzenini ortadan kaldırmaya teşebbüs, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin görevini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ve Milletinin egemenliğini tehlikeye atma” suçlarından cezalandırılmaları istendi.

Dilekçede ismi geçen ABD’liler ise şu şekilde:

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı General Joseph Votel, ABD eski İSAF Komutanı General John F. Campbell, Nevada 99. Hava Üssü Filo Komutanı Albay Richard H.Boutwell, İncirlik Üssü’ndeki ABD Hava Kuvvetleri’nden Albay John C. Walker, Albay Michael H. Manion, Albay David Eaglen, Albay David Trucksa, Yarbay Timothy J. Cook, Yarbay Mack R. Coker, Başçavuş Thomas S. Cooper, Başçavuş Vegas M. Clark ile 15 Temmuz darbe girişimine katılan ve tespit edilecek diğer ABD’li askerler.