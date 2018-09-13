İncirin bilinmeyen faydaları!

İnsanlık tarihinde zevkle tüketilen meyveler arasında bulunan incir, hem yaş olarak hem de kuru olarak tüketiliyor.

Güncellenme 13 Eylül 2018 11:36

İncir, magnezyum, lif, sodyum, B6 ve K vitamini bakımından oldukça zengin bir besindir. Düşük tansiyon ve kemik yoğunluğunu destekler. İncir içerisinde aynı zamanda A, B1, B2 vitaminlerinin yanı sıra demir, fosfor ve klor bulunuyor.

İncirin faydaları

Kemikleri güçlendirir

Kalsiyum açısından zengin olan incirin kemikleri güçlendirici bir etkisi bulunuyor. Kemik erimesi ve osteoporoz riskini en aza indirgiyor.

Kanser önleme

Araştırmalar incirin içerisinde bulunan lifin meme kanserine karşı koruduğu bilinmektedir. İncir içerisinde bulunan lifler ekstra bir savunma gerçekleştirerek kansere karşı koruyucudur.

Kalp hastalıklarını önleme

Özellikle kuru incir omega-3 ve omega-6 yağ asitlerinin yanı sıra fenol de içerir. Bu yağ asitleri koroner kalp hastalığı riskini en aza indirir.

Kabızlığı önler

İncir gibi yüksek lif içeriğine sahip meyveler, sağlıklı ve düzenli bağırsak işlevini desteklemeye yardımcı olur. Bu lifler sadece kabızlığın değil aynı zamanda düzensiz bağırsak hareketlerini düzene sokar ve sorunları ortadan kaldırır.

İncirin zararları

İncir tüketiminin bilinen herhangi bir zararı bulunmuyor. Ancak diyabetik sorunları olan hastaların tüketirken doktor onayına başvurarak belirlenen miktarda tüketmelerinde fayda var.