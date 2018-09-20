İnce'nin yerel seçim raporu CHP'yi çok kızdıracak!

Muharrem İnce'nin Mart 2019 yerel seçimleri için hazırlattığı raporda CHP'nin iki büyükşehiri kaybedeceği bilgisi yer aldı.

Güncellenme 20 Eylül 2018 09:53

CHP’nin 24 Haziran seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, Mart 2019’da yapılması planlanan yerel seçimler hakkında rapor hazırlattı. Buna göre, CHP’nin yerel seçimlerde iki büyükşehiri kaybedeceği tahmini yapıldı.

İnce, seçim analisti ve istatistik uzmanı Filiz Aydın Koç’a “24 Haziran sonuçlarına göre CHP’li belediyeleri neler bekliyor?” başlığıyla bir rapor hazırlattı.

2 büyükşehiri kaybedebilir

Koç’un bu kapsamda hazırladığı 14 sayfalık rapora göre, İnce seçimlerde 30 büyükşehirde partisinden daha fazla oy aldı. Yine aynı rapora göre, CHP, İnce’nin aldığı oyu alırsa elindeki 6 büyükşehiri, 9’a çıkaracak. Kendi oy oranlarını koruması durumunda ise 2 belediyeyi kaybedecek.

İnce’nin oylarında ittifakın etkisi yok iddiası

Raporda, 30 büyükşehir belediyesi bazında, Cumhurbaşkanı adaylarının oyları, partilerinin aldıkları oylarla karşılaştırıldığında; Erdoğan'ın yüzde 25 oranında daha fazla oy aldığı görülürken, İnce için bu oranın (yüzde 36,2) olduğu, Erdoğan'ın oylarında ittifak etkisi varken, İnce'de böyle bir etki bulunmadığı, bu oranın İnce'nin CHP'ye oy veren seçmen kitlesinde önemli bir ayrışma yarattığını gösterdiği bilgileri yer aldı.

30 Mart seçimlerinde CHP’nin durumu ne oldu?

CHP’nin 24 Haziran'da, 30 Mart'ta, 30 büyükşehir belediyesinin 15'inde oy artışı sağlamışken, 15'inde oy düşüşü yaşadığı analizi yapılırken, İnce’nin ülke genelindeki oylarla kıyaslandığında, partisinden yüzde 8,1 düzeyinde fazla oy aldığı, bu oranın büyükşehir belediyelerinde yüzde 8,8 seviyesinde, diğer illerde ise yüzde 5,8 oranında olduğu bahsi geçen raporda yer aldı.

İnce, Türkiye’nin her yerinde oy artışı sağladı

Öte yandan raporda, İnce’nin Türkiye'nin her bölgesinde oy artışı sağladığı, özellikle doğu illerinde olağanüstü büyük artışlar olduğu, İnce’nin 30 büyükşehir belediyesine partisinin 30 Mart 2014'te aldığı oya göre bakıldığında, 24'ünde oy artışı sağladığı, 6'sında düşük oy aldığı, 24 Haziran 2018'de ise tamamında, partisinden daha çok oy aldığı belirtildi.

Aydın ve Tekirdağ, AK Parti’ye gidebilir

CHP'nin elinde 6 büyükşehir belediyesi bulunduğu vurgulanan raporda, bunların Aydın, Eskişehir, Hatay, İzmir, Muğla ve Tekirdağ olduğu, 24 Haziran seçim sonuçlarına göre, Eskişehir ve Hatay'ı AK Parti’nin kazandığı, İnce'nin aldığı oylara göre bakıldığında ise herhangi bir kayıp yaşanmadığı, 6 büyükşehire ilave olarak, 3 büyükşehir daha kazanıldığı, bunların Adana, Antalya ve Mersin olduğu 24 Haziran sonuçları, AK Parti+MHP ittifak oyları olarak alındığında ise CHP'nin elindeki 6 büyükşehrin 2'si daha kaybedeceği, bunların Aydın ve Tekirdağ olduğu ifadeleri yer aldı.