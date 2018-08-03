İnce'nin tehdit ettiği Temel Paşa terfi etti!

Muharrem İnce'nin apoletlerini sökmekle tehdit ettiği Metin Temel, YAŞ toplantısında terfi ettirildi.

Güncellenme 03 Ağustos 2018 09:07

YAŞ kararı sonrasında 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel, orgeneralliğe terfi ettirildi.

Afrin’deki Zeytin Dalı Harekatı’nı yöneten Temel’in yeni rütbesi Orgeneral oldu. İsmail Metin Temel 15 Temmuz darbe girişiminde FETÖ'nün suikast listesinde 'öldürülecek ilk isim' olarak yer alıyordu.

Terfisi erkene alındı

Daha önce korgeneral rütbesinde olan Temel’in terfisi üç yıl erkene alınarak ikinci Ordu Komutanlığı’na getirildi.

İnce tehdit etmişti

24 Haziran seçimleri önce polemik konusu olan Temel Paşa, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce tarafından apoletleri sökülmekle tehdit edilmişti.

İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerini alkışladığı gerekçesiyle İsmail Metin Temel'i eleştirmiş ve "onun apoletlerini sökeceğim" demişti.