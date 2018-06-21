İnce’nin küfürlü ses kaydı ortalığı karıştırdı!

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı İnce, kendisine ait olduğu iddia edilen küfürlü ses kayıtları hakkında konuştu.

Güncellenme 21 Haziran 2018 10:54

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye ait olduğu iddia eden aşırı küfür içeren ses kaydı ortaya çıktı. Koruması olan polis memuru ile İnce arasında geçtiği iddia edilen ses kaydıyla ilgili açıklama geldi.

İnce’nin koruması misafirhaneye alınmadı iddiası

İddiaya göre, İnce'nin korumalığını yapan, 'Hasan' isimli polis memuru, Meclis Polisi olmadığı, Ankara Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube’den görevlendirildiği için TBMM Misafirhanesi'nin resepsiyon görevlisinin amirlerinden izin almak istemesi üzerine devreye Muharrem İnce girdi.

Görevliye ağır küfürler

Ortaya çıkan ses kaydına göre resepsiyon görevlisini arayan İnce görevliyi sert bir şekilde, "Benim korumamı almayan sen misin" diye azarlıyor. İnce daha sonra ise peşi peşine küfür etmeye başlıyor. Resepsiyon görevlisi de İnce'ye gerekli izni aldığını ve sorun kalmadığını defalarca söylemesine ve kendisinin "hayranı olduğunu" söylemesine rağmen küfür ve hakaretlerine devam ediyor.

İnce o iddialara ne dedi?

İnce'ye ati olduğu iddia edilen ses kaydını İsmail Küçükkaya canlı yayında kendisine sordu. Gazeteci Ömer Turan'ın Twitter'dan sorduğu "Sorar mısınız bu ses kaydı doğru mu, inanalım mı?" sorusunu İnce'ye ileten Küçükkaya'ya İnce'nin cevabı, "Erdoğan'ın oğluyla sıfırlama konuşması ses kayıtları montajsa benim ki de montajdır. Erdoğan'ın oğluyla sıfırlama kaydına inanıyorsa benimkine de inansınlar. Ona inanmıyorlarsa benimkine de inanmasınlar" dedi.