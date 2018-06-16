İnce'nin köprü eleştirisine Erdoğan'dan cevap!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İnce'nin köprü ücreti eleştirilerine, "Belki bir sonraki bayrama onları da ücretsiz yapabiliriz" diye cevap verdi.

Güncellenme 16 Haziran 2018 18:47

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin bayramlarda bazı köprülerden ücret alınmasına yönelik eleştirilerine cevap veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Belki bir sonraki bayrama onları da ücretsiz yapabiliriz" ifadelerini kullandı.

“4 bin 750 kişilik yeni yurt binaları daha açıyoruz”

Muhalefetin bol bol palavra attığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim artık midemiz boş laflara tok. Eğitimde 9 bin yeni derslik yaptık. Antalya'da dört üniversite daha kurarak şehrimizde üniversite sayısını beşe yükselttik. 4 bin 750 kişilik yeni yurt binaları daha açıyoruz" dedi.

“Antalya'da 4 bin 432 konut projesi hayata geçiyor”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'ya yapılacak bin yataklı şehir hastanelerinin ihale süreci devam ettiğini, TOKİ vasıtasıyla Antalya'da 4 bin 432 konut projesini hayata geçirdiklerini, Antalya'da 19 yol projesinin sürdüğünü, AK Parti'nin çalıştığını, muhalefetin böyle bir derdinin olmadığını, köprülerin fiyatlarını konuştuklarını, devletin köprüleriyle, muhalefetin kamu özel ortaklığının köprüsünün farklarını bilmediklerini söyledi.

“Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır"

İnce'nin köprü fiyatlarını konuştuklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz deveye hendek atlatıyoruz. Haklı da olabilirsin, belki bir sonraki bayrama onları da ücretsiz yapabiliriz. Biz projeyle konuşuyoruz, yaptıklarımızla konuşuyoruz. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya Alanya otoyolunun ön çalışmaları bittiğini, Antalya'yı hızlı tren projeleriyle tüm Türkiye'yle, liman projeleriyle tüm dünyayla kucaklaştırarak geleceğe hazırlandıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

Bay Muharrem diyor ki: Birinci köprüyü Demirel yaptı, ikinciyi Özal yaptı, üçüncüyü Erdoğan yaptı, dördüncüyü de ben yaparım. Ama nereye yapacağını bilmiyor. Ben aylarca bu projeler için dersime çalışıyorum. 16 yıllık tecrübe, yaklaşık 5 yıllık belediye başkanlığı. Ben çıraklığımı İstanbul'da yaptım. Ben Antalya'dan Türkiye'ye sesleniyorum: Bu kardeşinize baş ustalık için icazet veriyor musunuz?

Antalya biz size hiçbir zaman yapamayacağımızı vaat etmedik. 2017 yılında turist sayısı bir önceki yıla göre artış gösterdi. Bugün ki yağış, dolu ve hortumdan dolayı ürünleri zarar gören çiftçilerimize geçmiş olsun diyorum. Bu konuyla ilgili de yapılması gereken ne olursa bunları zaten biz yaparız. Şehrimizin tarımını geliştirmek için 19 baraj ve üç göleti hizmete sunduk.