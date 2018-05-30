İnce'nin iddiaları elinde patladı! İşte Gülen'in iade talepleri

Muharrem İnce'nin FETÖ elebaşı Gülen'in iadesine dair ortaya attığı iddiaların asılsız olduğu ortaya çıktı.

Güncellenme 30 Mayıs 2018 09:16

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin gündeme getirdiği ve büyük tepki çeken FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in iade sürecine ilişkin ayrıntılara Habertürk ulaştı.

Toplam 7 kez talep edilmiş

Bugüne kadar Gülen ABD'den tam 7 kez istenmiş. Bunların 4'ü, İstanbul'dan Tahşiyecilere Kumpas, Selam Tevhid/Kudüs Ordusu (usulsüz dinleme), Ankara'dan FETÖ Çatı, Bursa'dan polislik sorularının çalınması davaları kapsamında olmak üzere darbe öncesi dönemi kapsıyor.

15 Temmuz sonrası 4 kez istenmiş

Bahsi geçen dört talep FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminden dört gün sonra yani 19 Temmuz 2016'da ABD'ye gönderildi. Diğer üç talep ise Genelkurmay Çatı, Cumhurbaşkanı'na suikast girişimi ve İstanbul Darbe Ana davaları kapsamında hazırlandı. Darbe suçu dolayısıyla ilk tutuklama talebi 10 Eylül 2016'da ABD'ye iletildi. 19 Temmuz 2017'de Genelkurmay Çatı davası kapsamında hazırlanan ilk iade evrakı, ABD Dışişleri Bakanlığı'na iletildi.

İnce'nin iddiası

Muharrem İnce'de katıldığı televizyon programlarında ve mitinglerinde sürekli olarak Gülen'in usulüne uygun istenmediğini iddia etmişti.

İade süreci nasıl işliyor?

Öte yandan, ABD ve Türkiye arasında suçluların geri verilmesi ve ceza işlerinde karşılıklı adli anlaşma bulunuyor. Mahkemelerin iade talepleri, gerekli şartları taşıdığının anlaşılması üzerine Adalet Bakanlığı tarafından ilgili ülkeye gönderilmek üzere Dışişleri Bakanlığı'na iletiliyor. Dışişleri de iade talebini ABD Dışişleri Bakanlığı'na diplomatik kanallardan iletiyor. ABD Dışişleri Bakanlığı Hukuk Danışmanlığı Ofisi'nde, söz konusu talep, iade anlaşmasında öngörülen koşullar yönünden inceleniyor.

Teknik olarak anlaşmaya uygun olduğuna ve kamu düzenine aykırı olmadığına karar verilen iade evrakı, ABD Adalet Bakanlığı'na iletiliyor. ABD Adalet Bakanlığı da talebi, anlaşmalar yönünden inceliyor. Belgelerin kontrolünün ardından dosya, iadesi talep edilenin ikametinde (örneğin Pennsylvania) yetkili federal mahkemede görev yapan federal savcıya gönderiliyor ve iade süreci federal mahkemelerde yürütülüyor.

ABD'ye yapılan iade talepleri ise şu şekilde:

Tahşiye dosyası

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, 'Tahşiyeciler grubuna kumpas' davası kapsamında iadesi istendi.

Selam tevhid dosyası

Binlerce kişinin FETÖ tarafından usulsüz dinlenmesine ilişkin 'Selam Tevhid/Kudüs Ordusu' kumpas davası kapsamında hazırlandı.

Polislik soruları

Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Polis Meslek Yüksek Okulu sınav sorularının FETÖ mensuplarına verilmesine ilişkin dava kapsamında hazırlandı.

FETÖ çatı soruşturması

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ Çatı soruşturması kapsamında hazırlandı.

Genelkurmay çatı davası

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nce darbenin beyin takımı sözde Yurtta Sulh Konseyi üyelerinin de aralarında bulunduğu Genelkurmay Çatı davası sanıklarının yargılandığı davada çıkarıldı.

Suikast girişimi dosyası

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Cumhurbaşkanı'na suikast girişimi dosyası kapsamında çıkarıldı.

Darbe ana davası

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ'nün darbe girişiminin İstanbul ayağına ilişkin soruşturma kapsamında hazırlandı.