İnce'nin ekibi Ağar ve Mumcu'ya da destek vermiş!

Muharrem İnce'yi seçime hazırlayan ekibin daha önce Ağar ve Mumcu'ya da destek verdiği ortaya çıktı.

Güncellenme 05 Temmuz 2018 13:35

Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybeden Muharrem İnce, CHP Genel Başkanlığı için harekete geçti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çekil çağrısında bulunan İnce, bu kapsamda tüm Türkiye'yi gezerek güç kazanmaya çalışıyor. İnce'nin liderlik yürüyüşünün arkasındaki güç de merak konusu oldu.

İnce’nin kampanyasını kimler yürüttü

CHP'ye Genel Başkan olmak için yola çıkan İnce'nin cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde perde arkasında Prof. Dr. Ali Alp ve eski Yalova Valisi Doç. Dr. Yusuf Erbay’ın öncülük ettiği bir grup akademisyen destek sağlamıştı. İnce'nin sosyal medya çalışmalarını ise kendilerine "10 kat" diyen genç bir sosyal medya ekibi yürütmüştü.

Mumcu ve Ağar’ın arkasındaki ekip İnce’ye de destek verdi

Muharrem İnce'ye cumhurbaşkanlığı kampanyası boyunca perde arkasından destek sağlayan Prof. Dr. Ali Alp ve Doç. Dr. Yusuf Erbay’ın öncülüğündeki ekip, daha önce de Mehmet Ağar ve Erkan Mumcu'nun parti liderliği sürecinde iki ismin perde arkasındaki destek ekibiydi.

Görevleri liderleri hazırlamak

"Lider hazırlama" gibi bir görevleri olduğu iddia edilen ekibin, CHP'deki mücadelesi sırasında İnce'ye hizmet vermeye devam ettikleri belirtildi. İnce'nin seçim sürecindeki seçmen üzerindeki etkisini yeni dönemde de sağlayıp sağlayamayacağı ise merak konusu oldu.

İki liderde siyaset sahnesinden silinmişti

Erkan Mumcu Anavatan Partisi'nin Mehmet Ağar ise Demokrat Parti'nin lideri olarak seçimlere girmişlerdi ama ağır yenilgi sonrasında siyaset hayatları resmen bitmişti. Mehmet Ağar son seçimlerde oğlu Tolga Ağar'ın AK Parti Milletvekili adayı olmasıyla tekrar meydanlara inse de seçimin ardından yine ortalıktan çekilmişti.