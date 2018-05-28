İnce'nin Demirtaş sevdası bitmiyor

Daha önce Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret eden CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, bu kez de Diyarbakır'daki ailesini ziyaret edecek.

Güncellenme 28 Mayıs 2018 15:38

Daha önce Edirne Cezaevinde HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret eden CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, bu kez de Demirtaş'ın Diyarbakır'da evini ziyaret edecek.

İddiaya göre Demirtaş, İnce'ye; "Diyarbakır'a gidince bizim eve de uğra, çocuklara eşime selam söyle" dedi. İnce de, Diyarbakır mitingi sonrası eşi Ülkü İnce ile birlikte, Başak Demirtaş ve çocuklarını evinde ziyaret edeceğini açıkladı.

İnce'nin Başak Demirtaş'a yapacağı ziyaretin 11 Haziran'daki Diyarbakır mitingi sonrası olması bekleniyor.