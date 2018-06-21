İnce'nin "50 ülke" iddiasına hükümetten tepki!

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce'nin 50 güçlü ülkenin kendisi ile görüşmek istediği iddiasına Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'dan yanıt geldi.

Güncellenme 21 Haziran 2018 17:25

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, "Kazanacağımı nereden anlıyorum biliyor musunuz? Dünyada 200 ülke var, bunların 50 tanesi güçlü ülke. Bu 50 ülkenin hemen hemen hepsinin büyükelçisi benimle görüşmek istedi. Buradan anlıyorum" ifadelerinden sonra Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'dan bir açıklama geldi

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Büyükelçiler oy verseydi eminim İnce cumhurbaşkanı olurdu ama Türk milleti oy vereceği için Erdoğan cumhurbaşkanı olacak" yorumunda bulundu.

Bozdağ açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

"50 büyük ülke diyor. O ülkeleri biz biliyoruz. Muharrem İnce doğru söylüyor. Bu 50 büyük ülkenin 50'si de eminim ki 'Tayyip Bey kaybetsin Muharrem İnce kazansın' ister, hiç şüphemi yok. Neden Amerika'dan bir telefon edildi? Doğru mu eğri mi demeden Sayın İnce o telefonu kullandı. Amerika'dan telefon neyi emrediyorsa onu yaptı, konuyu Türkiye'nin gündemine getirdi. Demez mi adam, 'ben Muharrem İnce'yi telefonla oynatıyorum. Telefonla ince ince dönderiyorum, istediğimi yaptırıyorum ama bu Tayyip Erdoğan'a lafımı geçiremiyorum' demez mi adam? Onun için Amerika'ya, Avrupa'ya karşı milletinin, devletinin hukukunu koruyan gür bir sesi elbette istemezler. Buradan söylüyorum, 50 büyük ülkenin büyükelçileri sandığa gidip oy vermeyecek. Başka ülkeler Türkiye'ye cumhurbaşkanı, milletvekili seçmeyecek. Başka ülkelerin vatandaşları da oy vermeyecek. Sandıkta Akdağmadenliler, Yozgatlılar oy verecek. Büyükelçiler oy verseydi eminim İnce cumhurbaşkanı olurdu ama Türk milleti oy vereceği için Erdoğan cumhurbaşkanı olacak, AK Parti parlamentoda salt çoğunlukta iktidar olacak."