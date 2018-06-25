İnce'den TRT'ye büyük ayıp!

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce, düzenlediği basın toplantısında TRT ekibini salonun dışına çıkarttı.

Güncellenme 25 Haziran 2018 12:43

Seçimler sonrası yaşadığı yenilgi sonrası kameralar karşısına geçen CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, basın mensuplarının sorularını cevapladı.

TRT'ye büyük ayıp

Toplantı başlangıcında gazetecilerin karşısına geçen İnce, "TRT burada mı arkadaşlar" diye sordu. TRT ekibinden gazetecilerin orada olduğunu öğrenen İnce, "TRT'yi dışarı alabilir miyiz. İstanbul, Ankara, İzmir mitinglerini vermeyen TRT'nin burada ne işi var" diye sordu. TRT ekibinin dışarı çıkmasıyla toplantıya devam etti.

Türkiye karşıtı gazetecilerin yer aldığı toplantıya, TRT'siz devam eden İnce, yabancı bir gazetecinin sorusunu yanıtladı.

Türkiye düşmanı yabancı basının sorularını yanıtladı

Burada yabancı basın mensubu İnce'ye neden CHP'lilerin seçim sonuçlarının ardından neden sokaklara dökülmediğini sordu.

İnce önce sorunun İngilizce olmasından dolayı birisi tarafından Türkçeye çevirilmesini isteyerek, "Sayın Erdoğan gibi soruyu 'one minute İngilizcesi'yle yanıtlamayalım" dedi.

"Neden sokaklara çıkmadık?" açıklaması

Çevirinin ardından İnce, gazeteciye şu yanıtı verdi: "Elimizde sonuçlar varsa, yenilgili kabul edip etmemek sizin elinizde değil. Yok ben bunu kabul etmiyorum demek demokrasi değil ki, sokaklara çıkmak doğru değil ki. Açık ara bir durum var. Ne yapacaksınız, "Ben kabul etmem" demek olmaz."