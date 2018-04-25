İnce'den partisine Gül eleştirisi!

Adı CHP'nin Cumhurbaşkanı adayları içinde geçen İnce, Abdullah Gül'ün adaylığı hakkında sert açıklamalar yaptı.

Güncellenme 25 Nisan 2018 11:34

Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda adı geçen CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kastederek "kurtulmak istiyoruz" diyerek, CHP'nin adayı olacağı iddia edilen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül için "Erdoğan’ın suç ortağı ve kardeşi" ifadelerini kullandı. İnce ayrıca, Gül'ün Erdoğan’dan kurtulma tercihi ve seçeneği olamayacağını söyledi.

Karar hafta sonu netleşecek

CHP'nin 24 Haziran'da yapılacak seçimler için yeni bir Çatı Adayı arayışında olduğu ve Gül için ısrarcı olduğu iddia ediliyor. SP ile bu konuda ortak noktada buluşan CHP, İYİ Parti'yi ve Akşener'i ikna edemediği için planı şimdilik rafa kaldırabileceği ileri sürüldü. Bu konudaki kararın ise bu hafta sonuna kadar netleşeceği öğrenildi.

İnce'den Gül açıklaması

Bu kapsamda adı Cumhurbaşkanı adayları içinde geçen İnce Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.

İnce açıklamasında, "Türkiye’nin huzuru, güvenliği, milletimizin ve çocukların geleceği için Tayyip Erdoğan’dan kurtulmak istiyoruz. Ancak atadığı bürokrat ve rektörler FETÖcü çıkan, görevdeyken hiçbir kanunu veto edememiş, görevden ayrılınca yanlışa yanlış diyememiş Tayyip Erdoğan’ın suç ortağı ve kardeşi Abdullah Gül bizim Tayyip Erdoğan’dan kurtulma tercihimiz, seçeneğimiz olamaz, olmamalıdır" dedi.