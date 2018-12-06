İnce'den ilginç savunma! Atatürk bile üç kere yenildi

Yalova'da seçimlerle ilgili tavsiyelerde bulunan Muharrem İnce, Gazi Mustafa Kemal'in bile üç kere yenildiğini söyledi.

Güncellenme 06 Aralık 2018 13:17

Muharrem İnce, Yalova’nın Çiftlikköy Belediye Başkan Adayı tanıtım toplantısına katıldı. İnce, bundan sonra Yalova’da hiçbir şekilde bir yere aday olmayacağını duyurdu.

“Başka yerlere adayım”

Yalova’nın 16 yıl milletvekilliğini yaptığını ifade eden İnce, kendisi için artık bu defterin kapandığını, bundan sonraki süreçte Yalova’dan hiçbir yere aday olmadığını, başka yerlere aday olduğunu, seçmenin bunu tahmin ettiğini söyledi.

“Ben sizlerle birlikte yol yürüdüm”

“Şunu unutmayın” buradakilere hitap eden İnce, “Ben sizlerle birlikte yol yürüdüm. Tahtanın başındaki fizik öğretmenini aldınız, Yalova örgütü beni milletin karşısına 81 milyonun karşısına çıkarttınız. Hangi kardeşimiz Yalova’da belediye başkan adayı, milletvekili adayı, meclis adayı hangi adaylıkta varsa ben sizin yanınızda olacağım. Sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Ben de size bu şekilde yardımcı olacağım” dedi.

“Gazi Mustafa Kemal üç kere yenildi”

İnce; seçimlerle ilgili bazı tavsiyeler vererek, “Seçimlerde en önemli şey şudur; bir, yenilgiyi aklına bile getirme. İki, yenilirsen dünyanın sonu değil. Gazi Mustafa Kemal Paşa Kurtuluş Savaşı’nın sonunda galip geldi ama baştan üç kere yenildi. Gediz, Kütahya, Eskişehir’de yenildi. Sonra dedi ki Fevzi Çakmak’a 'Orduyu Sakarya’nın doğusuna çek’ dedi. Hazırlıklarını yaptı. Zafer, hazırlanmak, iyi hazırlanmakta” ifadelerini kullandı.