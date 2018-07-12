İnce'den flaş hamle! CHP'de neler oluyor?

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce, seçim sonrası ilk kez canlı yayına katılacak.

Güncellenme 12 Temmuz 2018 10:38

24 Haziran seçimlerinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz diken Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, günler sonra ilk kez canlı yayın programına konuk olacak. İnce, seçim sürecinde neler yaşadığını, 24 Haziran gecesi neden açıklama yapmadığını ve son çıkışlarının nedeni hakkında açıklama yapacak.

CHP’ye sert eleştiri yapması bekleniyor

Partisine sert eleştirilerde bulunması beklenen İnce'nin resmi imza toplama girişimine de açıklamalarının ardından başlayacağı belirtiliyor. Siyaset kulislerinde ise olağanüstü kurultay karşısında genel merkezin en büyük kozunun yerel seçimler olduğu konuşuluyor.

İnce ne anlatacak?

Alınan bilgilere göre, İnce, katılacağı programda cumhurbaşkanı adayı gösterilme sürecini anlatacak. Ayrıca, siyasi kulislerde aday belirleme sürecinde Kılıçdaroğlu’nun İnce’yi aday göstermeye “mecbur” kaldığını savunanların yanı sıra anketlerin İnce’yi işaret etmesi nedeniyle İnce isminin öne çıktığı belirtiliyor. İnce'nin tüm bu sürece kendi açısından netlik kazandırması bekleniyor.

Nasıl bir süreç takip edecek?

İmza iddialarının yanı sıra, CHP Genel Merkezi'nde yeni dönem için hazırlıklar başladı. Bugün seçimden sonraki ikinci kapalı grubuna toplayacak olan CHP , özellikle yeni gelen milletvekillerine yönelik oryantasyon gerçekleştirecek. Toplantıda yeni sistemin ve nasıl bir muhalefet izleneceğinin detaylarıyla konuşulacağı belirtiliyor