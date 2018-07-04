İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı!

Kılıçdaroğlu'na isyan bayrağı açan İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulundu.

Güncellenme 04 Temmuz 2018 13:01

CHP Genel Başkanlığı için harekete geçen ve Kılıçdaroğlu'na "çekil" çağrısı yapan Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında bir açıklama yaptı.

CHP'lilerle Erzurum'da bir araya gelen İnce, gelecek dönemde yeniden cumhurbaşkanı adayı olacağını söyleyerek, "Başarının yolu nerede hata yaptım demektir, hatalarını gözden geçirmektir. Adil bir yarış olmadığını biliyorum. Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminde eminim Erdoğan da beni arayacak. Sen kazandın ben kutladım, aynısını senden de beklerim" dedi.

9 Eylül'de kampanya başlatacağını ifade eden İnce, "1 yıl sürecek kampanya. CHP'nin 1 milyon 250 bin üyesi var. Kampanyam şu; 18 ile 35 yaş arasında 1 milyon 250 bin genç istiyorum partiye. 9 Eylül'e kadar hazırlıklarınızı yapın. 2019'a kadar yaşı dolacaklar var. Hedef 15 milyon oyu 30 milyon yapmak" açıklamasında bulundu.

Açıklamasının devamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kuracağı hükümeti işaret eden İnce, "Gölge kabine kuracağız. Takip edeceğiz, nefesim ensesinde olacak" ifadesini kullandı.