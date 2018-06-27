İnce'den CHP'lilere çağrı: İstifa etmeyin!

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce, eski partililer Karayalçın ve Öymen'le bir araya geldi.

Güncellenme 27 Haziran 2018 15:16

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen ve eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın'la, Çankaya'da bir araya geldi. Görüşme sonrası İnce ve Karayalçın basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Öymen, Karayalçın ve İnce bir araya geldi

İnce ve Öymen sohbet ettiklerini, seçim kampanyalarını değerlendirdiklerini belirten Karayalçın, Öymen ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edeceklerini söyledi.

Yeni seçime hazırlanılacak

"Muharrem İnce'ye sahip çıkmalıyız, yardımcı olmalıyız, diye bir açıklamada bulundunuz. Partide değişim mesajı mı vermek istediniz?" sorusuna cevap veren Karayalçın, "Bu, iktidar yürüyüşündeki güçlü bir iradeyi gösteriyor. Muharrem İnce çok yüksek bir başarı ortaya koydu. Bizde umut yarattı, bize coşku verdi. O seçim bitti, yeni bir seçime hazırlanacağız hep birlikte. Bu süreçte Muharrem İnce'ye sahip çıkacağız" dedi.

“Hala CHP üyesiyim”

İnce, "CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 'Muharrem İnce bizim bir değerimiz, sahip çıkacağız. 81 ili ziyaret edeceğini açıkladı. Bütün örgütlerimiz destekleyecek. Kimseyi dışlamıyoruz.' dedi. Nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna, "İzlemedim ama doğru demiş. Ben hala CHP'nin üyesiyim" şeklinde cevap verdi.

Kimse istifa etmesin

Parti içinde Genel Başkana yönelik istifa çağrıları olduğunu hatırlatan İnce, bir kişinin dahi partiden istifa etmemesi gerektiğini, herkesin yerinde kalmasını istediğini, kendisinin kurultay diye bir çağrısı olması üzerine o zaman konuşulması gerektiğini ama böyle bir şeyin olmayacağını, kendisinin Kılıçdaroğlu ile her zaman görüşme halinde olduğunu söyledi.