İnce ve Özdil arasında "şerefsiz" kavgası çıktı!

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce ve muhalif yazar Özdil arasında adeta söz savaşı başladı.

Güncellenme 03 Temmuz 2018 09:24

Muhalif yazar Yılmaz Özdil, 24 Haziran seçimleri sonrasında CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi eleştiren bir yazı kaleme almıştı. İnce'nin Meral Akşener ve Temel Karamollaoğlu'nu saf dışı bıraktığını iddia eden Özdil, Antalya ve Denizli mitinglerinde İnce tarafından yuhalatıldığını ileri sürmüştü.

AA'nın seçim kampanyalarda diğer adaylardan çok İnce'yi ön plana çıkardığını iddia eden Özdil, büyük tepki çekmişti.

İnce’den Özdil’e ağır sözler

Hürriyet gazetesine konuşan İnce, kendisine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la pazarlık imasında bulunan Özdil'in açıklamalarını sert bir dille eleştirmişti. İnce, Erdoğan'la böyle bir pazarlık içinde olamayacağını, bunu yapan ve bunu yaptı imasında bulunanların şerefsiz olduğunu, herkesin haddini bilmesi ve ahlaklı olması gerektiğini söylemişti.

Özdil’den o sözlere cevap

İnce'nin bu sözlerine Özdil'den yanıt gecikmedi. Yılmaz Özdil, "Şerefsiz oğlu şerefsiz" başlıklı yazısında babasının cenazesinde ilk ve son kez yüz yüze gördüğünü söylediği İnce'ye yüklenerek, "Ama, yukarda Allah var...

Bugüne kadar babama, anneme, aileme dil uzatacak kadar küçülen, buna yeltenecek kadar alçalan olmadı." diye yazdı. İnce'yi hedef alan Özdil yazısını böyle tamamlıyor:



"Muhalefetteyken bile böyleyse, kazandığında neler olacaktı diye düşünüyor insan. Ve tabii şunu da düşünmeden edemiyor...

Babam şerefsizse, ben şerefsizin oğlu şerefsizsem, babamın cenaze törenine niye geldi acaba, şerefsizler toplantısına mı?"