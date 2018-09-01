İnce ve Kılıçdaroğlu düğünde buluştu

CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun oğlunun düğününe Muharrem İnce de katıldı.

Güncellenme 01 Eylül 2018 22:44

24 Haziran seçimlerinde CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun oğlu Kerem Kılıçdaroğlu’nun düğününe katıldı. Bu buluşma sonrası bir süredir ikili arasında devam eden kurultay ve parti liderliği kavgası sona mı eriyor yorumları yapıldı.

Mine Alşan’la evleniyor

Güney Kore’de doktora yapan Kerem Kılıçdaroğlu, geçen sene Türkiye’ye dönerek önce askerliğini yaptı daha sonra da 2009'dan bu yana birlikte olduğu Mine Alşan'la dünya evine girme kararı aldı.

Düğün için bugüne tarih alınmıştı

Geçen sene Nisan ayında Mine Alşan'ın memleketi Trabzon'da sade bir törenle aile arasında nişanlanan Kerem Kılıçdaroğlu, daha sonra vatani görevi için Sivas'a gitmişti. Kurban Bayramı sonrasına bırakılan düğünün 1 Eylül'de yapılması kararlaştırılmıştı.

Çiçek yerine ÇYDD’ye bağış

Ankara İncek'te bulunan La Rossa Wedding'de gerçekleşen düğün için sade bir davetiye bastıran çift, çiçek göndermek isteyen misafirlerden çiçek yerine Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bağışta bulunmalarını istedi.

Alşan, kimyager olarak çalışıyor

ODTÜ'de ders veren Kerem Kılıçdaroğlu'nun müstakbel eşi Mine Alşan bir şirkette kimyagerlik yapıyor. Alşan ayrıca bir üniversitede de akademik kariyerini devam ettiriyor.

İnce de düğüne katıldı

Muharrem İnce, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun oğlu Kerem ve Mine'nin düğün törenine geldi.