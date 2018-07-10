İnce ve Kılıçdaroğlu arasında koltuk savaşı başladı!

CHP'de koltuk savaşları başladı. İddiaya göre Muharrem İnce kurultay için imza toplama hareketi başlatacak.

Güncellenme 10 Temmuz 2018 16:20

24 Haziran seçimleri sonrası CHP'de Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında Genel Başkanlık rekabeti yaşanmıştı. İddiaya göre İnce, parti içi muhalefet için harekete geçti. Egepostası'nın haberine göre ise İnce yarın bir basın açıklamasıyla hem seçim sürecinde partisiyle yaşadığı sorunları anlatacak hem de resmen 'olağanüstü kurultay için imza toplamaya başlıyorum" demeye hazırlanıyordu ama bu haberlerin yayıldığını gören İnce, Twitter hesabından Habertürk canlı yayınına katılacağını duyurdu.

Seçim gece neden açıklama yapmadı?

Muharrem İnce taraftarları hafta başında başlatacakları 'noter tasdikli imza toplama hareketini' hafta ortasına ertelemişlerdi. Bu ertelemenin arkasında Muharrem İnce'nin yapacağı açıklamayı bekleme kararı olduğu öne sürüldü. Habere göre, CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, seçim gecesi kameraların karşısına çıkarak neden açıklama yapmadığını, seçim kampanyasını nasıl götürdüğünü, Genel Merkez'in kampanya sürecinde ona yeterli desteği vermediğini ve bu nedenle yalnız kaldığını anlatacak.

Neden Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıktı?

Aday gösterildikten sonra CHP Lideri Kemal Kılıçaroğlu'nun karşısına çıkmayacağını açıklamasına karşın neden daha sonra geri adım atarak Kılıçdaroğlu'na "Sen çekil ben genel başkan olayım" teklifi yaptığını, istediği cevabı alamayınca kameralar karşısına çıkıp neden "Örgüt işini bilir" dediğini de gerekçeleriyle anlatacak.

İmza hareketi başlatacak

İnce için imza toplama hareketi başlatan grubun iddiasına göre Muharrem İnce yapacağı açıklamada 'Olağanüstü kurultay için imzaları toplayın' çağrısı da yapacak. Bu çağrının ardından CHP örgütlerinde olağanüstü kurultay toplanması yönünde ortak imza hareketi başlatacağı belirtiliyor.