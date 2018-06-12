İnce ve Erdoğan arasındaki istihbarat polemiği büyüyor
İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Diyarbakır mitingine katılanların tamamına yakını HDP'li" sözlerine Twitter'dan cevap verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstihbarattan aldığım bilgiye göre, İnce'nin Diyarbakır mitingine katılanların tamamına yakını HDP'li" sözlerine cevap veren CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "İstihbarat da sana doğru bilgi vermeye cesaret edememiş, seni kandırmış" dedi.
İstihbaratın görevi muhalefeti izlemek midir?
Bu açıklamalar sonrası resmi Twitter hesabından açıklama yapan İnce, "Benim mitingime katılanlarla ilgili istihbarattan bilgi almış! İstihbaratın görevi muhalefeti izlemek midir? İstihbaratı siyasi amaçla kullandığın için darbe girişimini eniştenden öğrenmek zorunda kaldın!" dedi.
Bu bilgiyi istihbarat veremez
İnce ayrıca, "İstihbarat da sana doğru bilgi vermeye cesaret edememiş, seni kandırmış! Benim mitinglerime geçmişte AK Parti'ye oy vermiş yurttaşlarımız da katılıyor, herkes katılıyor. Bu bilgiyi istihbarat veremez, vermeye cesaret edemez sana ama ben vereyim" ifadelerini de kullandı.
Erdoğan ne demişti?
Bugün Eskişehir mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstihbarattan aldığım bilgiye göre mitinge katılanların neredeyse tamamı HDP'li" demişti.