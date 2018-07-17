İnce taraftarları yeterli imza sayısına ulaşacak mı?

24 Haziran seçimleri sonrası CHP'de yaşanan Genel Başkanlık savaşında delegeler harekete geçti.

Güncellenme 17 Temmuz 2018 09:33

24 Haziran seçimlerinden sonra CHP'de genel başkanlık krizi çıktı. Partiden sekiz puan fazla oy alan Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıkmayacağını söylemesine rağmen genel başkanlığa talip olduğunu duyurdu. Daha sonra bir yemekte Kılıçdaroğlu ile buluşan İnce, "Sen onursal başkan ol ben de genel başkan olayım" teklifi yaptığını açıklamıştı. Bu gelişmelerden sonra teklifi reddedilen İnce, "parti örgütü gereğini yapar" diye tehdit etmişti. Örgüt dün harekete geçti ve noter kanalıyla olağanüstü kurultay istemiyle imza toplamaya başladı.

353 imza toplandı

İnce yanlılarının dün başlattığı "Değişim ve Umut Kurultayı" çağrısı için noter kanalıyla imza veren CHP delegelerinin sayısı olağanüstü kurultay için gerekli olan imza sayısının yarısını geçti. Dün gün boyu 353 CHP delegesi olağanüstü kurultay için noter huzurunda imza verdi.

625 imza lazım

Parti iç tüzüğünün 48. maddesine göre, seçimli olağanüstü kurultay toplanması için kurultay delegelerinin tam sayısının salt çoğunluğunun, on beşinci gün mesai bitimine kadar noter aracılığıyla imzalarını genel merkeze iletmeleri gerekiyor. Bu da en az 625 delegenin imzasına denk geliyor.

Aksünger’den açıklama

CHP PM üyesi Aksünger, “Öğleden sonra Krt Tv’ye çıkarken 250 olan imza sayısı, gün sonu 353 olmuş. Değişim olacak gibi” açıklamasında bulundu.