CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı İnce, 24 Haziran seçimleriyle ilgili merak edilenleri anlattı.

Güncellenme 13 Temmuz 2018 10:19

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 24 Haziran seçimlerindeki süreçle ilgili değerlendirmede bulundu.

Hatalarını bildiğini belirten İnce, apolet tartışmasını fazla uzattığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 32 miting yaptığını, kendisinin 107 yaptığını, gidemediği yerler olduğunu söyledi.

“Bu paralar bu işler için toplandı"

İnce, "Yetkili iki milletvekilimiz benimle gezsin şeklinde konuşmuştuk, eşim ve koruma gelecek, sekiz kişilik uçak ve fotoğrafçı geliyor. İki arkadaşım organizasyonu yapıyorlar. Son günlere yakın seçim ikinci tura kalır dedik. Ben parti rozetini çıkarmışım, Türk bayrağı takmışım, sonuçları Genel Merkez'de izlemem doğru olmaz. İkinci tura kalırsa diğer partilerden oy isteyeceğiz; bir otel ayarladık. Yaşar Tüzün finanse etti kampanyadaki ücretlerden. Bu paralar bu işler için toplandı" dedi.

“O isim kulağına ne söyledi”

Kulağına eğilerek bir şeyler söyleyen ve tartışmalara sebep olan isim hakkında konuşan İnce, CHP temsilcisi olarak YSK'da görev yapan biri olduğunu, 'YSK'nın bugüne kadar aldığı kararlarda bizi rahatsız eden bir şey var mı' diye sorduğunu, seçim meydanlarında 'yanlış bir şey yaparsanız 50 bin avukatla oraya geliriz' dediğini, o anda da bu arkadaşa sorduğunu, 'rahatsız eden bir şey var mı' dediğini , onun da 'yok' dediğini, YSK'nın, alınan kararları CHP temsilcisi kabul etmesi durumunda insanları YSK'ya çağırmanın anlamı olmayacağını söyledi.

“Millet benden duymalıydı”

İnce, "Orada bir hatam oldu, millet benden duymalıydı, bir gazeteciden değil. Ben gazeteci olsaydım o mesajı 'Erdoğan kazandı dedi' diye iletirdim. Bu İsmail'in suçu değil, yorgunluğuma versinler. Türkiye Cumhurbaşkanlığına aday olan kişinin o gece yorulma hakkı yoktur. 54 yaşında cumhurbaşkanı adayı, eşinin, 8-9 aylık gelininin, kardeşlerinin, avukatların yanında, böyle bir şey olabilir mi? Ben bu ülkeye yönetmeye talip olmuş biriyim, bunları söyleyenler ahlaksızdır" dedi.