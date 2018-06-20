İnce, o isimlere başkan yardımcılığı teklifi götürecek!

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce, seçilmesi durumunda Akşener ve Karamollaoğlu'na yardımcılık teklifinde bulunacağını söyledi.

Güncellenme 20 Haziran 2018 12:40

Basın mensupları ile bir araya gelen CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, kazanması durumunda balkon konuşması yapacağını, bu konuşmanın bir balkonda gerçekleşmeyeceğini, başladığı yer olan birinci Meclis'te olacağını, yakışanın da bu olduğunu, seçimi Ankara'da kimsenin bilmediği bir yerde takip edeceğini söyledi.

Anket şirketleri kaybedecek

AK Parti'nin ilk kez seçim sonucunu öngöremediğini iddia eden İnce, herkesin kazanacağını, AK Partililerin de kazanacağını, tek kaybedenlerin anket şirketleri olacağını söyledi.

Medyaya tepki

Kendi konuşmasının kesilip Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmasının verdiğinden yakınan İnce, Yıldırım'ın 24 Haziran seçimlerinden sonra milletvekili olacağını, kendisinin bir cumhurbaşkanı adayı olduğunu vurguladı.

Başkan yardımcıları kim olacak?

İnce, seçimi kazanması durumunda İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na yardımcılık teklifi edeceğini de açıkladı.