İnce, Kılıçdaroğlu'nu devirmenin planlarını yapıyor!

CHP'de Kılıçdaroğlu'nun çağrısı sonrası yapılacak olan Parti içi tüzük değişikliği için olağanüstü kongre öncesi İnce'den yeni bir atak geldi.

Güncellenme 17 Şubat 2018 12:55

CHP 36. Olağan Kongresi'nde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na rakip olan fakat yeterli oyu alamayan Yalova Milletvekili Muharrem İnce sosyal medyadan açıklama yaptı. İnce, parti üyerilerine gönderdiği değişikliğe dair öneride 'başarılı olamayan genel başkanın değişmesi' maddesini eklemesi dikkat çeken çeken bir ayrıntı olarak öne çıktı. Parti içi tüzük değişikliği öncesi yapılan bu hamle ise Kılıçdaroğlu'na kaarşı yapılan yeni bir atak olarak yorumlandı.

Kılıçdaroğlu çağrıda bulunmuştu

Kılıçdaroğlu, 9-10 Mart tarihlerinde tüzük değişikliği yapılması için çağrıda bulunmuştu. Yapılacak olağanüstü kurultayda başta delege seçimleri olmak üzere parti örgütünün yapısına yönelik tüzük değişikliklerinin ele alınması bekleniyor. Ayrıca tüzükte kurultayların toplanma usül ve esaslarına yönelik değişikliğe gidilebileceği de öğrenildi.

İnce, Twitter'dan açıklama yaptı

Yapılacak parti tüzüğü değişikliği kongresi öncesi İnce'den yeni atak geldi. Twitter'dan açıklama yapan vekil, “Üyelerimize çağrı; Tüzük değişikliği önerimize ilişkin imza süreci başlattık. Sadece CHP üyelerinin imzalayacağı metni kamuoyumuzla paylaşıyoruz. İmzalayan üyelerimizin ıslak imzalı dilekçelerini Muharrem İnce TBMM/Ankara Adresine göndermelerini rica ediyorum” dedi.

Dikkat çeken ayrıntı

İmza metininde yer alan, “Üst üste iki genel seçimde partin birinci parti olamaması halinde, başarılı olamayan Genel Başkan’ın değişiminin önünün açılması” şeklindeki madde ise dikkat çekti.