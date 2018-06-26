İnce, Kılıçdaroğlu'na bu sözlerle meydan okudu!

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun "koltuk sevdalıların partide yer yok" sözlerine İnce'den cevap geldi.

Güncellenme 26 Haziran 2018 16:11

CHP'de parti içi iktidar savaşı yaşanıyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na tabandan ve parti içinden gelen "istifa et" çağrısı sonrasında, "İstifa etmiyorum. Koltuk sevdalılarının CHP'de yeri yok" sözleri ile rest çekti.

Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışına CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'den cevap gecikmedi.

Kılıçdaroğlu'nun İnce'yi hedef alan ve başarısız olduğuna dikkati çeken açıklamaları sonrasında gerilim giderek tırmandı. İnce bu açıklaması sonrasında Türkiye turuna çıkacağını ve 81 ili gezeceğini duyurdu.

İnce Twitter hesabı üzerinden “Hepimizin Cumhurbaşkanı adayı olarak tüm Türkiye ile buluşmak, kucaklaşmak, teşekkür etmek için seçim öncesinde gidemediğim illerden başlayarak 81 vilayete gideceğim" mesajını paylaştı.

Muharrem İnce'nin, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun açıklamasını bekleyip ardından da Türkiye turuna çıkacağını duyurması "Kılıçdaroğlu'na karşı sahaya iniyor" şeklinde değerlendirildi.