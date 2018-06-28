İnce, Kılıçaroğlu'nun çekilmesini bekliyor!

Karayalçın, Kemal Kılıçdaroğlu'nun çekilmesi durumunda İnce'nin bunu memnuniyetle karşılayacağını söyledi.

Güncellenme 28 Haziran 2018 10:40

24 Haziran'daki seçimler sonrasında CHP'de başlayan parti içi savaşa eski genel başkanlardan Altan Öymen ve Murat Karayalçın'da dahil oldu. İki isim hem Kılıçdaroğlu hem de İnce ile bir görüşme gerçekleştirerek basın açıklamasında bulunmuştu. Murat Karayalçın, Muharrem İnce'nin bundan sonraki yol haritası ve beklentisini açıkladı.

Görüşme hakkında konuşan Murat Karayalçın, Muharrem İnce'nin bir kurultay zorlaması içinde olmayacağını gördüğünü, bir gelişme olması durumunda ve Kılıçdaroğlu'nun çekilmesi durumunda bunu memnuniyetle karşılayacağını, bunu gördüğünü ve bunun doğru bir adım olduğunu söyledi.

Karayalçın, Muharrem İnce'nin moralinin yüksek olduğunu söyleyen, İnce'nin ciddi bir çalışma sürecinin içinde olduğunu, bunu sürdüreceğini, bu sürede eksik olarak nitelenebilecek şeylerin giderileceği bir performans sergilemesi gerektiğinin bilincinde olduğunu, sonuçlardan memnun olduğunu, bazı kırgınlıkları olduğunu, onlarında giderilmesi gerektiğini belirtti.