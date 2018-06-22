İnce, ihanet gecesinde tavla oynamış!

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce'nin FETÖ'nün 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi sırasında Balıkesir'deki yazlığında tavla oynadığı ortaya çıktı.

Güncellenme 22 Haziran 2018 10:50

Her seferinde FETÖ konusunda hükümete iftira atan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin 15 Temmuz hain darbe girişiminde Balıkesir’deki yazlığında tavla partisinde olduğu ortaya çıktı.

Sabah Gazetesi, İnce'nin ihanet gecesinde nerede olduğunu tüm detayları ile ortaya çıkardı.

İnce'nin 15 Temmuz gecesi CHP Yalova İl Genel Meclis Üyesi olan kardeşi Hüseyin İnce ile birlikte Balıkesir'deki yazlıkta tavla oynadığı öğrenildi. İnce'yi tanıyanların anlattığına göre, Türkiye'nin en kritik gecesinde İnce, kardeşiyle tavla oynarken bu durumdan haberdar oldu.

İnce'nin eşinin Balıkesirli olduğu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın o gece vatandaşları darbe girişimine karşı meydanlara davet ettiği sıralarda buradaki yazlıkta bulunduğu iddia edildi.

Darbe girişiminin olduğu 15 Temmuz 2016 gecesinde İnce'nin genel başkanı konumundaki Kemal Kılıçdaroğlu da İnce gibi "güvenli evde" kalmayı tercih edenler arasında bulunuyordu.