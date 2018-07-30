İnce için imza veren CHP'li vekil beyin kanaması geçirdi

İnce için imza veren milletvekillerinden olan CHP Edirne Milletvekili Bircan, beyin kanaması geçirdi.

Güncellenme 30 Temmuz 2018 14:13

CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan’ın beyin kanaması geçirdiği ve ameliyata alındığı belirtildi. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Bircan’ın sağlık durumuyla ilgili bilgi aldığı ve Grup Başkanvekili Engin Altay'ı Iğdır'a gönderdiği öğrenildi.

Kaldığı oda arandı

Dün saat 15.45’te uçakla Iğdır’a gelen ve burada kurultay delegeleri ile görüşen Erdin Bircan, saat 23.00 sıralarında partililere, "Sabah kahvaltıda buluşmak üzere" dedikten sonra, oteline gitti. Bugün sabah otele gelen partililer, inmediğini gördükleri Bircan’ın kaldığı odasını aradı, ancak cevap alamadı.

Otel görevlileri odaya girdi

Bunun üzerine odaya giden görevliler, Bircan’ın kapıyı açmaması üzerine yedek anahtarlarla içeriye girdi. Bircan’ı yarı baygın bir halde yerde bulan partililer ve otel görevlileri, 112 Acil’i arayarak yardım istedi. Kısa sürede hastaneye giden sağlık ekibi, Bircan’ı Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Beyin kanaması geçirdi

Milletvekili Bircan’ın burada yapılan ilk tedavisinde beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Bircan, aynı hastanede ameliyata alındı. Hastanede bekleyen CHP Iğdır İl Başkan Yardımcısı Nazım Karadağ, doktorlardan gelecek sevindirici bir haberi beklediklerini söyledi.

Kılıçdaroğlu ayrıntılı bilgi aldı

Yaşanan olay sonrası Kılıçdaroğlu, Bircan’ın sağlık durumu hakkında ayrıntılı bilgi aldı. Ayrıca Kılıçdaroğlu’nun Grup Başkanvekili Engin Altay ile Ankara Milletvekili Murat Emir'i Iğdır'a gönderdiği öğrenildi.

Ameliyata alındı

AA muhabirine değerlendirme yapan Murat Emir, Bircan'ın ameliyatta olduğunu ve daha geniş bilgiyi kente ulaştıklarında alacaklarını söyledi.

Bircan, İnce’ci vekillerdendi

CHP'de geçen günlerde 129 milletvekili, kurultay tartışmalarının sayı boyutundan çıkarılarak sonlandırılmasına ilişkin bildirge imzalamış ve kamuoyuyla paylaşmıştı. Bu bildirgeye 12 milletvekili imza vermemişti. Edirne Milletvekili Erdin Bircan da imza vermeyen 12 isim arasında bulunuyordu.