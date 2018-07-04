İnce, genel başkanlık için harekete geçti

Erzurum'da basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İnce, CHP yönetimini hedef aldı.

Güncellenme 04 Temmuz 2018 10:29

24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında aldığı yenilgi sonrası gözünü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna diken Muharrem İnce, seçim sürecinde gidemediği illerden başlayarak teşekkür turuna çıktı.

Başlangıç olarak Erzurum'u seçen İnce, burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Açıklamalarında CHP yönetimini hedef alan İnce, 9 Eylül'de "Türkiye'yi gençlerle yönetelim" kampanyası başlatacağını, partinin üye sayısını 2 katına çıkaracaklarını, bir sonraki seçimlerde de oy sayısını 2 katına çıkaracaklarını söyledi. İnce ayrıca, 9 Eylül'de başlayacak kampanyanın 1 yıl süreceğini sözlerine ekledi.

İnce'nin bu sözleri ile 70 yaşına giren Kılıçdaroğlu'nu hedef aldığı iddia edilirken kendisinin de 54 yaşında olduğu belirtildi.

İnce, CHP yönetimi ile arasında bir krizin söz konusu olmadığını belirtti. Konuşma sırasında partililer "Başkan İnce" sloganları atmaya başladı.

Bir süre devam eden sloganlar, Muharrem İnce'nin uyarısıyla son buldu.