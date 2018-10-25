İnce, "Erdoğan hayranı mısınız?" sorusuna böyle cevap verdi

CNN Türk'te bir programa konuk olan Muharrem İnce, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hayran mısınız?" sorusuna çok kızdı.

Güncellenme 25 Ekim 2018 11:10

24 Haziran seçimlerinde CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, CNN Türk’te Buket Aydın’ın sunduğu “40” programına katıldı. Programın formatına göre Aydın, İnce’ye tam 40 soru sordu.

İnce bu sırada kendisine sorulan, "Örnek aldığınız siyasetçi var mı? Erdoğan'a hayran mısınız?" şeklindeki soruya çıkıştı.

İnce soruya, "Hiç işim olmaz. Bu da gereksiz bir soru. Olacak iş mi? Benim örnek aldığım devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk" ifadeleri ile cevap verdi.