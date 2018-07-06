İnce: CHP'de değişim rüzgarı esiyor!

Cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını cevaplayan İnce, CHP'de değişim rüzgarı estiğini söyledi.

Güncellenme 06 Temmuz 2018 16:28

24 Haziran seçimlerinde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, CHP'de kavga ve gürültü olmadığını, bir değişim rüzgarı estiğini, rüzgar eserken, duvar kurmak yerine değirmen kurmanın daha mantıklı olduğunu söyledi.

Erdoğan’a tepki

Cuma namazı çıkışı basın mensuplarını sorularını cevaplayan İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın terör örgütleriyle CHP arasında ilişki olduğuna yönelik açıklamalarına tepki gösterdi.

İnce, Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yönettiğini, istihbaratın, güvenlik güçlerinin, jandarmanın, polisin Erdoğan'ın elinde olduğunu, CHP ile terör örgütleri arasında ilişki olduğuna dair, Türkiye'yi yönettiğine göre, istihbarat onun elinde olduğuna göre, elinde bir bilgi, belge varsa bunu açıklaması gerektiğini söyledi.

İnce ayrıca, "Bunu açıklamadan konuşuyorsa tarihin en büyük yalancısı ve iftiracısı olur. Ben onun iftiracı olduğuna inanıyorum ama yüreği varsa, elinde bilgisi, belgesi varsa madem CHP ile terör örgütleri arasında bağ kuruyor açıklasın onları. Palavrayla olmaz bu iş. Buyursun açıklasın" diye konuştu" dedi.

CHP’de değişim rüzgarı esiyor

Değişimin hararetli bir şey olduğunu belirten İnce, değişimin güzel olduğunu, değişim rüzgarlarının önüne duvar değil, değirmen kurmak gerektiğini, CHP'de şu anda kavga ve gürültü olmadığını, bir değişim rüzgarı estiğini söyledi.

Ahmet Hakan’a teşekkür

Ahmet Hakan'ın köşe yazısı ile ilgili yorum yapan İnce, "Bugün yayınlanan köşe yazısını okudum. Teşekkür ederim, kendisine. Gazeteciler bazen eleştirirler, bazen de döverler" dedi.