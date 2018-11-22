İnce, aday olmak için bu şartı koştu!

Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen İnce, hangi şartta aday olacağını açıkladı.

Güncellenme 22 Kasım 2018 13:11

Mart 2019’da yapılacak yerel seçimlere hazırlanan CHP’de İBB adaylığını isteyen Muharrem İnce, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu görüşmesi gerçekleşti. İnce görüşme sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

Hangi şartla aday olacak?

İnce, İstanbul'da 259 bin üyenin önüne sandık konulması durumunda yarışa gireceğini, eğilim yoklaması için sandık konulmazsa, 'Gel adayımız ol' denirse, asla aday olamayacağını, hemen sandık koyulup üyelerin oy vermesi gerektiğini söyledi.

Şimdi sandıklar kurulsun

Kılıçdaroğlu'na teklifini yaptığını ve Kılıçdaroğlu'nun "değerlendireceğim" dediğini belirten İnce, 1989’da da bütün belediyeleri aldıklarını, bugün de bunun mümkün olduğunu, bunu yapmak için de örgütün dikkate alınması gerektiğini, 1989’da Nurettin Sözen’in tek kişi olarak girdiğini ve kazandığını, 130 gün varken milletvekili gözetiminde seçim yapılabileceğini, hemen şimdi sandıkların koyulup, o üyelerin oy vermesini sağlamak gerektiğini ifade etti.