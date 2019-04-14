IMF’den Türkiye açıklaması: Sıkıntıları abartmayın

IMF Avrupa Departmanı Direktörü Poul Thomsen, Türkiye’nin karşı karşıya olduğu sıkıntıları abartmamak gerektiğini ifade etti.

Güncellenme 14 Nisan 2019 13:43

Uluslararası Para Fonu (IMF) Avrupa Departmanı Direktörü Poul Thomsen, IMF/Dünya Bankası Bahar Toplantıları kapsamında basın toplantısı düzenledi. Bir gazetecinin Türk ekonomisine ilişkin sorusunu yanıtlayan Thomsen, Türk ekonomisinin bazı sıkıntılarla karşı karşı kaldığını ve ekonominin durgunluk döneminden geçeceğini düşündüklerini belirterek, “Ama Türkiye'nin karşı karşıya olduğu sıkıntıları abartmamalıyız” ifadelerini kullandı

Türkiye önemli tedbirler aldı

Türkiye’nin para politikaları da dahil son altı ayda önemli tedbirler aldığını söyleyen Poul Thomsen, ülkenin enflasyon beklentisini yeniden belirleyerek, enflasyonu düşürmek için sıkı bir para politikası izlemesi gerektiğini söyledi. Thomsen, şeffaflığa, Merkez Bankası’nın bağımsızlığına ve sıkı para politikalarının devam ettirilmesine vurgu yaparak, “Ekonominin nispeten önemli sayılabilecek bu gerileme döneminde mali sektörü yakından izlemek ve gerekirse önlem almak önemli” şeklinde konuştu.

Herhangi bir görüşme yok

Türkiye ile tüm görüşmelerin üye ülkelerin ekonomi yönetimlerine yönelik yaptığı sıradan gözetim çerçevesi içinde yapıldığının altını çizen IMF Avrupa Departmanı Direktörü Thomsen; “Türkiye ile IMF arasında 4'üncü madde kapsamında gözden geçirme çalışmaları dışında, resmi veya perde arkasında gerçekleşen herhangi bir görüşme yok” dedi.