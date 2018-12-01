IMEI kayıt harcı bir kez daha güncelleniyor

Yurtdışından getirilen cep telefonu harç kaydına yeniden zam geliyor. Peki güncelleme ne zaman yapılacak ve yeni fiyat ne kadar olacak?

Güncellenme 01 Aralık 2018 21:37

Yurtdışından kişilerin getirdiği cep telefonlarından alınan kayıt harcının fiyatlarında değişiklik yapılmıştı. Yeni yılla beraber fiyatlarda tekrar güncellemeye gidileceği belirtildi. 170.7 TL olan harç tutarı, 9 Kasım’da yürürlüğe giren düzenlemeyle 500 TL’ye çıkarılmıştı. Habertürk’ün haberine göre; bu tutar yılbaşıyla birlikte 118.65 TL daha artacak.

Yeniden değerlendirme oranları belli oldu

Bu güncelleme ile birlikte cep telefonu harç kaydı 618 TL olacak. Bugün yayımlanan Resmi Gazete ile birlikte 2019’da vergi, harç ve cezalardaki yeni değerlendirme oranları belli oldu.

Bu oran yüzde kaç arttı?

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın hazırladığı kanuna göre, bu sene yeniden değerlendirme oranı yüzde 23.73 oldu.

Belirlenen bu oranla birlikte 2019’da uygulanması planlanan vergi, harç ve cezalardaki artışa da örnek esas teşkil edecek.

IMEI kayıt harcına yeni zam

Bu düzenleme sonrası IMEI kayıt harcı olarak ifade edilen ve yolcular veya turistlik geziler esnasında getirilen telefon kullanım harcı da yeniden değerlendirme oranı kapsamında artacak.

Ne kadar artacak?

Geçtiğimiz günlerde 170.7 TL’den 500 TL’ye çıkarılan telefon harcının da yüzde 23.73 oranında artacağı belirtildi. 1 Ocak 2019 ile birlikte yurtdışından getirilen telefonlardan alınan harç tutarı da 118.65 TL daha artarak, 618.65 TL olacak.

Yurtdışından telefon getirenleri üzecek

Bu artışla birlikte özellikle ABD’den Apple’ın iPhone modellerini getiren ve Türkiye’de kullanmak isteyenler olumsuz yönde etkilenecek.

7 yılda 6 kat arttı

Bu düzenleme ile birlikte yurtdışından bu şekilde getirilen cep telefonları için 2012 yılının ikinci yarısında uygulamaya konan kayıt harcı, 7 yılda 6 kat artmış oluyor.