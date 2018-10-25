İmar Barışı'nda yeni hamle! Süre uzatılacak mı?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, İmar Barışı'na yoğun ilgi olduğunu bu nedenle son başvuru tarihini uzatabileceklerini söyledi.

Güncellenme 25 Ekim 2018 11:38

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 31 Ekim’de başvuruları sona erecek olan İmar Barışı’yla ilgili son başvuru tarihinin uzatılması yönünde yoğun talep aldıklarını, bunu değerlendirmeye aldıklarını belirterek sürecin uzatılma ihtimali olduğu sinyalini verdi.

Süreç uzatılabilir

31 Ekim'de başvuru sürecinin bittiğini hatırlatan Bakan Kurum, bunu yeniden değerlendireceklerini, taleplerin bu yönde olduğunu, bu talebe kayıtsız kalamayacaklarını söyledi.

31 Ekim’de sona erecek

Hükümetin, imar ve iskan sorunu olan konutlara yasallık kazandırmak için 8 Haziran’da başlattığı İmar Barışı uygulamasında süre 31 Ekim'de sona ermesi bekleniyordu.

Hangi yapılar af kapsamına alındı?

Bu uygulama ile 31 Aralık 2017'den önceki yapılar, af kapsamına alındı. Türkiye'deki 13 milyon tapusuz konut ve iş yerinin imar sorununu ortadan kaldırmak için başlatılan uygulamaya e-Devlet'ten başvuru yapılabiliyor. İmar Barışı'na yaklaşık 6,3 milyon kişi başvurdu. İmar barışından şimdiye kadar elde edilen gelir ise 6 milyar olarak açıklanmıştı.