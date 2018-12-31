İmar Barışı'nda flaş gelişme! O tarihe kadar uzatıldı

Bugün sona erecek olan İmar Barışı 6 ay daha uzatıldı.

Güncellenme 31 Aralık 2018 12:16

2018’in sonu olan bugün bitmesi planlanan İmar Barışı’nda başvuru süresi 6 ay daha uzatıldı. Konu ile ilgi ayrıntılı açıklamanın gün içerisinde yapılması bekleniyor.

10 milyon kişi başvurdu

İskan sorunu bulunan 13 milyon konutu yakından ilgilendiren İmar Barışı'na yaklaşık 10 milyon kişi başvurmuştu. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum geçtiğimiz günlerde vatandaşların taleplerinin yoğun olduğunu ve sürenin uzatılabileceğinin sinyalini vermişti.

6 ay daha uzatıldı

İmar Barışı'na son başvuru süresi normalde 31 Ekim tarihinde sona erecekti. Vatandaşların yoğun ilgisinden dolayı son başvuru tarihi 31 Aralık'a kadar uzatılmıştı. İskansız yapılar için tarihi bir fırsat niteliğinde olan uygulamada yoğun ilginin devam etmesi nedeniyle son başvuru tarihi 6 ay daha uzatıldı.

İmar Barışı, ruhsatsız ya da ruhsata aykırı yapıların kayıt altına alınması amacıyla 31 Aralık 2017'den önce yapılan tüm yapıları kapsıyor.