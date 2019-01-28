İmar barışı tarifesi bu yıl nasıl olacak?

Bu yıl da devam edecek imar barışında ücretlendirme nasıl olacak?

Güncellenme 28 Ocak 2019 16:39

Emlak Danışmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, uzatılan imar barışının 2019 tarifesi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

“Arsa ve arazilerin 2019 değeri esas alınacak”

Özelmacıklı, 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılmış ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar için “Yapı Kayıt Belgesi” başvuru süresinin 15.06.2019 tarihine kadar olduğunu, kayıt bedeli ödeme süresinin 30.06.2019 tarihine kadar uzatıldığını, uzatma sonrası teknik güncellemeler sonrası başvuruların 1 Ocak itibarıyla alınmadığını, çalışmaların tamamlanmasından sonra “Yapı Kayıt Belgesi” başvurularının yine başladığını, buna göre yapılacak başvuruların arsa ve arazi birim değerlerinin 2019 değeri esas alınacağı belirtildi.

2019’da fiyatlar nasıl olacak?

Yapılan düzenleme ile yapı sınıfı bedellerin değişmediğini ama cadde ve sokak rayiç değerlerinin yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde arttığını ifade eden Özelmacıklı, "Arsa ve arazilerinin 2019 yılı vergi değerleri, 2018 yılı vergi değerlerinin, bu yıla ait yeniden değerleme oranının yarısı olan (yüzde 23,73/2) yüzde 11,865 (on bir virgül sekiz yüz altmış beş) oranında artırılması suretiyle bulunan değer oldu. Buna göre 2018 yılında rayiç değeri 3 bin TL olan arsa için 2019 yılında bu değer 3559,5-TL olarak esas alınacak. Yeni yıla ait arsa birim değerleri, ilgili belediye müracaat ile ya da belediyenin internet siteleri üzerinden arsa rayiç sorgulamaları ile öğrenilebilir" dedi.

“Ödemelerin kolaylaştırılması gerekiyor”

Özelmacıklı, taksitlendirmenin ödemelerde önemli bir ihtiyaç olduğunu, imar “Barışında Yapı Kayıt Belgesi” bedeline her malik kendi bağımsız bölümünün kullanım durumuna göre eşit olarak katılmak zorunda olduğunu, çünkü imkansız yapılarda “Yapı Kayıt Belgesi” bedelinin tamamı ödenmeden belgenin düzenlenmediğini, binadaki maliklerden bazıları ödeme yapmayınca işlemlerinin yapılamadığını ve tıkandığını, her ne kadar ödemeyen maliklerden talep etme hakkı olsa da kimse başkası adına bu bedeli ödemek istemediğini, o zaman çözümün bunu taksitlendirmek ya da ödenmesini kolaylaştırmak olması gerektiğini belirtti.