İmar affı, Türkiye'ye ne kadar kazandırdı?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, imar barışında başvuru sayısının 5 milyon 160 bine ulaştığını ve 2 milyar 800 milyon lira civarında para toplandığını açıkladı.

Güncellenme 19 Eylül 2018 16:21

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, imar barışında başvuru sayısının 5 milyon 160 bine ulaştığını ve 2 milyar 800 milyon lira civarında para toplandığını açıkladı.

Bakan Kurum, turizm, sanayi alanlarında sahada belli problemlerin olduğunu, sosyal donatıların, havaalanlarının barıştan faydalanması noktasında sıkıntılar olduğunu, onlara ilişkin usul ve esasları hazırladıklarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gönderdiklerini, kararın bugün yarın yayınlanacağını, bu gelişme sonrası sahadaki problemlerin çözüleceğini söyledi.

İmar barışı açıklaması

"İmar barışı" başvuru sayısının 5 milyon 160 bine ulaştığını, 2 milyar 800 milyon civarında da para toplandığını belirten Bakan Kurum, bununla ilgili süre uzatımının söz konusu olmadığını vurguladı.

Millet Bahçeleri açıklaması

Bakan Kurum, millet bahçeleriyle ilgili ilk projelerin kendilerine ulaştığını, yıl sonuna kadar birçoğunun ihalesini yapacaklarını, Atatürk Havalimanı'nın yerine yapılacak millet bahçesinin projesinin yıl sonuna kadar tamamlanıp 2019 başında ihaleye çıkılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Emlak Bankası açıklaması

Emlak Bankasına ilişkin de bilgi veren Kurum, genel kurulun toplandığını ve "Emlak Katılım Bankası" olarak ana sözleşmenin geçtiğini anlattı. Bakan Kurum, kısa adı "Emlakbank" olan bankanın, Bakanlık bünyesindeki ilgili kuruluşlarla ilişkilerini sağlayabilmesi için düzenleme yapılmasının ardından sahada Bakanlığa bağlı kuruluşlarla çalışacağını söyledi.