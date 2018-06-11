İmar affı başvuru yöntemleri belli oldu! Son gün 31 Ekim 2018!

İmar affı başvuruları 8 Haziran Cuma günü başladı. Başvurular nereye yapılacak? Nasıl imar affı başvurusu yapılır? Detaylar haberimizde!

Güncellenme 11 Haziran 2018 16:58

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren imar affı sayesinde yaklaşık 13 milyon kayıt dışı yapı ‘yapı kayıt belgesi’ ile kayıt altına alınacak. 8 Haziran’da startı verilen imar barışı başvuruları İstanbul’da 39 farklı noktada yer alan imar barışı başvurularından ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl müdürlüğü İmar Barış Randevu Sistemi üzerinden yapılabilecek.

Kaçak yapılarda meydana gelen elektrik, su aboneliği gibi kayıt dışı problemlerin çözülmesini ve vatandaşın devletle barışmasını sağlayacak olan uygulama için başvurular 8 Haziran Cuma günü başladı. İmar affından faydalanmak isteyen vatandaşların en geç 31 Ekim 2018 tarihinde belirtilen noktalarda ya da randevu sistemi üzerinden başvurularını gerçekleştirmeleri gerekiyor.

İmar affı kayıt ve başvuru işlemleri, sorgulama işlemleri turkiye.gov.tr adresi üzerinden belirtilen süre zarfında kolaylıkla yapılabilecek. Başvurular e-devlet şifresi, mobil imza, elektronik imza, T.C. kimlik kartı ya da banka seçeneklerinden birisiyle kimlik doğrulaması yapılarak gerçekleştirilebiliyor. Sistem tarafından girişiniz algılandıktan sonra sizden istenen kişisel bilgilerinizi girdikten sonra imar barışı başvurunuzu gerçekleştirebiliyorsunuz.

Emlak Gündem'de yer alan habere göre imar barışı için başvuruda bulunmanın bir başka yöntemi de İstanbul’da 39 farklı noktaya yerleştirilen başvuru merkezleri..

http://istibrandevu.csb.gov.tr adresine girdikten sonra T.C kimlik numaranızı, adınızı soyadınızı ve cep numaranızı girerek randevu talebinde bulunabiliyorsunuz.

İmar affı ile yaklaşık 15 milyon vatandaşın imar sorununun çözülmesi ve bu uygulamadan yaklaşık 13 milyon civarında kayıtsız yapının faydalanarak kayıt altına alınması bekleniyor. İmar affı kapsamında 'yapı kayıt belgesi' ile kayıt altına alınan gayrimenkul değerlerdeki yaşanan imardan kaynaklı birçok sorun da ortadan kaldırılmış olacak. 8 Haziran 2018 ile 31 Ekim 2018 tarihleri arasında sürecek imar affından sonraki süreçte kaçak yapı inşa etmeye teşebbüs eden vatandaşlara hapis cezası verileceği duyuruldu.

Kaynak: Emlak Gündem