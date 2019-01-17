İmamoğlu'nun yüzüne "sana oy yok" diyen teyze konuştu

Ekrem İmamoğlu'na "Sana börek, kete yaparım ama oy vermem" diyen teyze A Haber'e konuştu.

Güncellenme 17 Ocak 2019 12:57

CHP’nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, yerel seçim çalışmaları kapsamında AK Parti’nin kalesi konumunda olan Sultanbeyli'yi ziyaret etti. Burada vatandaşları selamlayan İmamoğlu, ismi Mazure olduğu öğrenilen teyzenin yanına giderek kendini tanıtarak oy istedi. Bu sırada İmamoğlu’nun CHP’nin adayı olduğunu öğrenen teyze, "Sana börek, kete yaparım ama oy vermem" sözleri ile gündeme damga vurdu.

Kılıçdaroğlu’na neden tepkili?

İmamoğlu’na karşı kullandığı sözler bir anda Türkiye’nin gündeme oturan Maruze Keleş, A Haber’e konuştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na tepkili olduğunu dile getiren Keleş, CHP liderinin Türkiye’yi sürekli kötülediğini, iyi yönlerini hiç söylemediğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın annesine hakaret ettiğini, bu sözlerin kendisine yakışmadığını, iyi bir şeyini görmediklerini söyledi.

Erdoğan’a övgü dolu sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a olan sevgisini de anlatan Mazure teyze, "Adam gece gündüz çalışıyor. Bunu görmeyen kördür, sağırdır, nankördür. 35 senedir İstanbul'dayım. Eski İstanbul'u ben bilirim. Allah Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin. Ömrü uzun olsun. Binali Yıldırım benim hemşehrim" açıklamasını yaptı.