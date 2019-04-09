İmamoğlu'ndan seçimler yenilensin talebine cevap!

AK Parti'nin ve Bahçeli'nin İstanbul'da seçimler yenilensin açıklaması sonrası Ekrem İmamoğlu'ndan flaş bir cevap geldi.

Güncellenme 09 Nisan 2019 15:08

Ekrem İmamoğlu İstanbul seçimlerindeki son duruma ilişkin yaptığı açıklamada, AK Parti'nin başlattığı seçim yeniden yapılsın tartışmaları için 'işin suyunu çıkarmasınlar' dedi.

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Ekrem İmamoğlu basın toplantısı düzenledi.

İmamoğlu'nun açıklamasından satır başları;

Akıl tutulması yaşamasınlar. Bu seçimi sadece biz takip etmiyoruz bütün dünya takip ediyor. 145 yıldır biz demokrasi için mücadele ediyoruz, çok büyük hataları memleket kaldıramaz. Ben aklı selim insanları göreve çağırıyorum.

Seçim yenileme talebine yanıt

İşin suyunu çıkarmasınlar, bu seçimin sonucu belli. Seçimin sonucunu sokak da kaybetmiş durumda. Maç yaparsınız mızıkçı rakibiniz vardır ya, yani bu saat itibariyle VAR sistemi kabul etti, hakem golü verdi, her iki takımın taraftarı da kabul etti ortada bir iki tane oyuncu mızıkçılık yapıyor.

Bazı şeyleri anlayamıyorum, o zaman her iki ayda biz seçim yapalım. Beş senede yedi seçim oldu, çocuklar bile parti isimlerini biliyor. Bazı sözleri kulağım duymuyor, duymak da istemiyorum.

“AK Parti'li hemşerilerime de sarılmak istiyorum”

AK Partili hemşerilerime de sarılmak istiyorum. O hemşerilerimi tüm değerleriyle kucaklayacağımı burdan duyurmak istiyorum. Görecekler daha saygın, adamcılığın olmadığı, hizmetin karşılığının sorulmadığı bir dönemi onlara yaşatacağız.

Daha saygın bir dönem yaşattıracağız. İstanbul'da hizmet döneminin başlatılmasını istiyorum. YSK'nın süreci en hızlı bir şekilde sonlandıracağını ümit ediyorum.

Usülsüzlük iddiaları

Seçimden önce birçok şüphe, birçok tereddütle bizim seçime girdiğimiz doğru ama topluma sıfır tereddüt, sıfır şüphe veren kurumları hatırlatayım size önce YSK sonra AK Parti. Bu konuyla ilgili birçok ilde başvuru belgeleri elimizde. Bizim seçim sürecinde yaptığımız tek şey: Duyarlı bir seçim ortamı yapmak.

Ne olduysa seçim günü kendilerinin emin olduğu bu süreçten niçin suçluyu ararken aynaya bakmıyorlar anlamış değilim. Aynaya baksınlar kendileri hakkında suç duyurusunda bulunsunlar.

Benim aklımın ucuna bile gelmeyecek hususlarda tespit etme konusunda başarıları var. Biz olaya sadece şöyle bakarız; Vatandaşımız gelmiştir, oyunu atmıştır bunlar da tutanağa geçirilmiştir.

Biz sandık görevlilerine dedik ki gelen kişinin kimliğine bak, sayarken dikkat et. Sandık kurulu başkanlarını ve başkan yardımcılarını atıyorlar, kendi parti temsilcileri var.

“Sağduyulu olsunlar biz azınlığız”

Biz orda azınlığız. Tutanağı tutan onlar, kaybettik diye her şeyi didik didik edelim. Üç beş acemi seçimi kaybetmeyi, kendi koltuklarını kaybetmekten öte görenleri daha tecrübeli kişilerin uyarmasını temenni ediyorum.