İmamoğlu’ndan İBB’de önemli atamalar

İBB Başkanı İmamoğlu, görevinin 8. gününde 2 bürokrat ile 5 danışman ataması gerçekleştirdi.

Güncellenme 27 Nisan 2019 14:07

31 Mart yerel seçimlerinden Ekrem İmamoğlu görevinin 8. gününde 2 bürokrat ve 5 ismi İBB'de farklı görevlere atamasını gerçekleştirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bürokrat olarak ilk atadığı isim 1995 yılından bu yana İBB kadrosunda çalışan Nuri Sait Yıldırım oldu. Yıldırım, İmamoğlu'nun atamasının ardından 25 Nisan 2019 tarihinde İBB Özel Kalem Müdürü olarak görevine başladı. İmamoğlu'nun atadığı ikinci bürokrat ise Nurten Uğursoy oldu.

İmamoğlu'nun atadığı isimler arasında iki bürokratın yanı sıra beş de danışman yer aldı: Melih Geçek, Ertan Yıldız, Naim Erol Özgüner, Yiğit Oğuz Duman ve Murat Ongun. Ongun aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin basın sözcülüğü görevini yürütüyor.